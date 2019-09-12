Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября

19:49, 12 сентября 2019, ПАИ

В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 24 сентября с 14:00 до 20:00 в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, как и во всех территориальных органах ФССП России, состоится День единого приема граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ведомстве.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России, будет проводиться по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, д. 3.

Предварительная запись на личный прием к руководителю Управления, заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления ФССП России по Псковской области будет осуществляться по телефону: 8(8112)-69-90-20.

По адресу Текстильная д. 3, также находится Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району и Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области.

Общий перечень с адресами отделов судебных приставов можно найти на сайте Управления ФССП России по Псковской области – www.r60.fssprus.ru – (раздел «Контакты»).

Прием граждан осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина и (или) документа, подтверждающего полномочия.