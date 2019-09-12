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Общество

Эксперты отметили «дефицит внуков» в России

В Российской Федерации отмечается нехватка внуков. Об этом заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, за последние десятилетия (почти 100 лет) среднее число внуков у бабушки уменьшилось в 6,7 раза.

Если в 1926 году на сто бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м уже 81.

При этом общая демографическая нагрузка на группу 15-59-летних не особо значительная — на трех взрослых приходится всего два ребенка или старика, отметила в четверг, 12 сентября, эксперт в беседе с РИА Новости.

Однако, добавила Егорова, с учетом того, что большая часть нагрузки приходится на людей старшего возраста, то соцсфера должна переориентироваться именно на них.

 

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