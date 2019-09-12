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Общество

Россиянам снизят налог на дачи

Госдума приняла закон о льготах для дачников, предлагающий, в частности, перестать считать жильем дачи, используемые для сезонного отдыха. Об этом пишет «Парламентская газета».

Новый закон вводит термин «садовые дома», приравнивая такую недвижимость к хозяйственным и бытовым постройкам. Для владельцев садовых домов предлагается разработать налоговые льготы.

Нововведение приводит в соответствие с законом о садоводстве и огородничестве и другие термины Налогового кодекса. Из обихода налоговиков уйдут понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», «ведение дачного хозяйства», а также упраздненные формы объединения — некоммерческие кооперативы и партнерства; останутся лишь «садоводы», «огородники» и два типа их объединений: садоводческое и огородническое товарищества.

Еще одним изменением, которое несет новый закон, станет освобождение от налога на прибыль доходов садоводческих и огороднических товариществ от собственников, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (владельцев недвижимости на территории товариществ, не вступивших в эти объединения в качестве членов).

В случае принятия закона, после его вступления в силу предусмотренные изменения распространятся на правовые отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

В 2017 году Владимир Путин подписал закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Закон прозвали «дачной конституцией», он вступил в силу 1 января 2019 года. В нем регулируются отношения, возникающие в связи с ведением дачного хозяйства и определяются особенности работы некоммерческих объединений собственников.

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