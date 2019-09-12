0
22:11
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
19:49
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
17:28
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
17:04
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
16:10
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
15:29
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
14:08
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Еще новости
Общество

Министр испытает новую пенсионную систему на себе

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал правильной идеей систему добровольных пенсионных накоплений, которую представило Министерство финансов. Он указал, что сам готов воспользоваться таким продуктом, передает РИА Новости.

«Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять», — сказал он во время выступления на Московском финансовом форуме.

Минфин рассказал о новой системе накоплений 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд. Позднее его вынесут на публичное обсуждение с экспертным и профессиональным сообществами.

Главной целью ведомство назвало создание стимулов для практики самостоятельных накоплений пенсионерами и развитие корпоративных пенсионных программ. В основу документа положена концепция «индивидуального пенсионного капитала», которая разрабатывалась с 2016 года.

Ранее о поддержке идеи Минфина заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Плюсами проекта он назвал добровольность участия и возможность использовать уже имеющиеся накопления. По его словам, система «позволит повысить пенсионные права людей».

В 2018 году Орешкин, согласно декларации, заработал 21,55 миллиона рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
12 сентября 2019
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12 сентября 2019
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
12 сентября 2019
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
12 сентября 2019
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
12 сентября 2019
В 20-х числах сентября подрядчик приступит к капремонту цепных мостов в Острове
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
12 сентября 2019
IV чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме
12 сентября 2019
Губернатор: Подготовка к отключению аналогового телевидения идёт в Псковской области в плановом режиме

Идет загрузка...