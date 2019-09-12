Министр испытает новую пенсионную систему на себе

21:44, 12 сентября 2019, ПАИ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал правильной идеей систему добровольных пенсионных накоплений, которую представило Министерство финансов. Он указал, что сам готов воспользоваться таким продуктом, передает РИА Новости.

«Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять», — сказал он во время выступления на Московском финансовом форуме.

Минфин рассказал о новой системе накоплений 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд. Позднее его вынесут на публичное обсуждение с экспертным и профессиональным сообществами.

Главной целью ведомство назвало создание стимулов для практики самостоятельных накоплений пенсионерами и развитие корпоративных пенсионных программ. В основу документа положена концепция «индивидуального пенсионного капитала», которая разрабатывалась с 2016 года.

Ранее о поддержке идеи Минфина заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Плюсами проекта он назвал добровольность участия и возможность использовать уже имеющиеся накопления. По его словам, система «позволит повысить пенсионные права людей».

В 2018 году Орешкин, согласно декларации, заработал 21,55 миллиона рублей.