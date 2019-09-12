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Общество

Названо число врущих при попытке отпроситься с работы россиян

Каждый десятый сотрудник в России не говорит правду, когда хочет уйти с работы пораньше. Во вранье признались 11 процентов мужчин и 8 процентов женщин. Такие данные приведены в исследовании портала Superjob.

Работники до 24 лет придумывают причину чаще (12 процентов), чем тем, кто старше 45-ти (8 процентов). Как отмечается в исследовании, респонденты говорят неправду из-за того, что вопрос кажется им слишком личным, или опасения, что настоящая причина покажется работодателю несущественной и он не отпустит.

Чаще всего реальной причиной для ухода с работы называли желание попасть к врачу (20 процентов), проблемы детей (10ь процентов), семейные обстоятельства и оформление документов (5 процентов). Также рассказывали о необходимости пойти на похороны, помочь родственникам, решить проблемы с машиной.

Женщинам чаще нужно к врачу, чем мужчинам — 24 процента против 15-ти, но у мужчин чаще возникают семейные обстоятельства — 8 процентов против 3-х. Почти в два раза чаще женщины говорят работодателю о том, что им надо решить вопросы, связанные с детьми — 13 процентов против 7-ми.

По сравнению с 2013 годом увеличилось число тех, кто всегда говорит начальнику правду (83 процента против 79-ти), и снизилось тех, кто иногда лжет (10 процентов против 12-ти).

Опрос проводился среди граждан России старше 18 лет, у которых есть постоянная работа в 304 населенных пунктах. В нем приняла участие тысяча человек. На вопрос о реальности причины, которую они указывают, когда уходят с работы, ответили 1,6 тысячи работающих человек из 423 населенных пунктов.

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