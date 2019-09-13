На каждой пятой заправке в России недоливают бензин

08:56, 13 сентября 2019, ПАИ

Каждая пятая (19%) АЗС в России недоливает топливо, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

Ведомство проверило порядка 200 заправок. Нарушения были зафиксированы в 39 случаях. При этом почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель — это 9% заправок, или 33 случая из 366, сообщили «Известиям» в федеральном агентстве. Как пояснили в пресс-службе Росстандарта, тесты проводились как в крупных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на независимых АЗС.

Недолив топлива на АЗС проверяется агентством планово, с предварительным уведомлением организаций, а также внепланово — в присутствии представителя АЗС.

В Росстандарте отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках. В этом году в сравнении с 2018-м — на 36%. С начала 2019-го ведомство получило от населения около 200 жалоб на недолив и около 350 на плохое качество горючего. При этом за девять месяцев 2018 года таких жалоб было 404.