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Общество

21 гражданина Вьетнама выдворили из Псковской области

21 гражданина Вьетнама выдворили из Псковской области. Иностранцы пытались незаконно пересечь границу России и попасть в страны Евросоюза, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мигранты признаны судом виновными в нарушении правил въезда в пограничную зону. За это правонарушение в соответствии с действующим законодательством иностранным гражданам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей и выдворения за пределы границ России.

Представители вьетнамской диаспоры в России помогли приобрести для своих граждан билеты на рейс в Ханой. После этого судебные приставы препроводили 21 нелегального мигранта до аэропорта Шереметьево в Москве.

За 8 месяцев 2019 года в принудительном порядке судебными приставами УФССП России по Псковской области выдворены за пределы Российской Федерации 139 иностранцев, 43% которых — это граждане Вьетнама.

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