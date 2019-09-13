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Общество

В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам

В 2020 году Детская деревня-SOS в Пскове объявит новый кадровый конкурс для приема на работу так называемых SOS-мам. Это женщины, которые проживают вместе с воспитанниками. Об этом рассказал директор детской деревни-SOS в Пскове Игорь Соловьёв на встрече с журналистами 13 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В Пскове Детская деревня открылась в 2010 году. Мамы наши проходили обучение в течение 3 месяцев. В результате у нас оказалось 14 женщин - порядка 10% от общего числа изъявивших желание», - сообщил Игорь Соловьев. Он подчеркнул, что им приходилось работать с разными детьми, в том числе, из многодетных семей, которые до полутора лет жили в разных детских домах.

«В следующем году мы начнем новую кампанию по поиску приемных родителей, потому что сейчас такой период, когда мамы, вырастившие первое поколение наших детей, уходят на пенсию», - пояснил руководитель учреждения.

Первая Детская деревня — SOS была устроена в мире 70 лет назад (Австрия), в России подобное учреждение для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей появилось 20 лет назад.

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