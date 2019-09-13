0
10:44
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
10:35
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
09:46
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
22:11
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
19:49
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
17:28
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
17:04
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
Еще новости
Общество

Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября

14 сентября в Пскове состоится очередной «Тур по новостройкам». Его участники посетят 7 новостроек на Запсковье и Завеличье, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Будущие новосёлы смогут оценить квартиры в четырёх современных жилых комплексах: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Европа» (улицы Пражская, 8/12 и Венская, 8), новый дом на Запсковье на улице Крупской, 24, SMART-квартал (улицы Инженерная, 119 и  Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, 13).

Участники «Тура по новостройкам» смогут выбрать планировку, посмотреть качество использованных для строительства материалов, оценить вид из окна своей будущей квартиры. Также у них будет возможность пообщаться с представителем застройщика, который расскажет о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве территории и дальнейшей застройке.

Кроме того, будущие новосёлы смогут обсудить со специалистами вопросы оплаты жилья, в том числе с использованием военной ипотеки или материнского капитала. Застройщик также готов предоставить индивидуальные скидки участникам «Тура».

Записать на участие поездке можно по телефону  (8112) 702-042. «Тур» стартует 14 сентября в 11:00 от здания Медиахолдинга Псковской области на улице Пароменской, 21/33.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
13 сентября 2019
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
13 сентября 2019
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
13 сентября 2019
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
12 сентября 2019
Псковские судебные приставы проведут День единого приёма граждан 24 сентября
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
12 сентября 2019
Съемки исторического сериала «Собор» пройдут в Пскове
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
12 сентября 2019
К декабрю в палатах Постниковых в Пскове откроется музейно-образовательный центр для школьников
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области
12 сентября 2019
Ливни и похолодание ожидаются в ближайшие дни в Псковской области

Идет загрузка...