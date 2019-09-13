Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября

10:44, 13 сентября 2019, ПАИ

14 сентября в Пскове состоится очередной «Тур по новостройкам». Его участники посетят 7 новостроек на Запсковье и Завеличье, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Будущие новосёлы смогут оценить квартиры в четырёх современных жилых комплексах: ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Европа» (улицы Пражская, 8/12 и Венская, 8), новый дом на Запсковье на улице Крупской, 24, SMART-квартал (улицы Инженерная, 119 и Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, 13).

Участники «Тура по новостройкам» смогут выбрать планировку, посмотреть качество использованных для строительства материалов, оценить вид из окна своей будущей квартиры. Также у них будет возможность пообщаться с представителем застройщика, который расскажет о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве территории и дальнейшей застройке.

Кроме того, будущие новосёлы смогут обсудить со специалистами вопросы оплаты жилья, в том числе с использованием военной ипотеки или материнского капитала. Застройщик также готов предоставить индивидуальные скидки участникам «Тура».

Записать на участие поездке можно по телефону (8112) 702-042. «Тур» стартует 14 сентября в 11:00 от здания Медиахолдинга Псковской области на улице Пароменской, 21/33.