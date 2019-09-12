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Культура

Отборы на конкурс «Рождественские песни народов мира» пройдут в Пскове

15-16 ноября в Псковской областной филармонии пройдет очный этап конкурсных отборов VII ежегодного конкурса «Рождественские песни народов мира» международного фестиваля «Песнопения Христианского мира». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по культуре.

Заявки на участие принимаются от детских, юношеских, молодежных творческих коллективов, солистов-исполнителей, учащихся образовательных учреждений, воскресных школ и семинарий, воспитанников детских домов, интернатов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Нужно разработать программу из 3-4 произведений, объединенных тематикой конкурса – «Рождественский песни народов мира» и прислать заявку с видеофайлами программы, фото коллектива или участника.

Жюри оценит концертные программы конкурсантов по четырем номинациям: «Хоровое пение», «Народное или этническое пение», «Академический вокал» и «Инструментальное исполнение».

Патриарший международный фестиваль «Песнопения Христианского мира» проходит в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Партнерами мероприятия являются Министерство культуры Российской Федерации, Церковно-общественный совет при патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, подворье кафедрального соборного храма Христа Спасителя, администрация Псковской области, фонд культурного развития общества «Песнопения Христианского мира».

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