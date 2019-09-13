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Общество

В псковской Детской деревне-SOS ждут пап

В Детской деревне-SOS в Пскове ждут пап. Об этом сообщила психолог социального учреждения Елена Гаврилова на пресс-конференции 13 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Гаврилова отметила, что если бы в Деревне были папы, то ей, как психологу, работать стало бы легче.  А пока, отметила она, «мужчины себя слишком берегут» и идти к ним не желают.

«Если придет семья – мужчина и женщина - и захотят поселиться у нас с приемными детьми, то мы готовы принять. Свободный дом у нас есть», - заявил директор Детской деревни Игорь Соловьев.

Елена Гаврилова добавила, что в семье проживают до 6 детей, в основном, 4-5. Количество членов семьи зависит от самих детей, от их поведения, диагнозов, от того, сколько детей способны мамы сейчас «отогреть», воспитать, пояснила она и подчеркнула, что воспитывать приемного ребенка сложнее, чем своего, «поскольку его взрослые уже один раз подвели, можно сказать обманули».

По словам психолога, три четверти воспитанников Деревни обучаются в специальных коррекционных классах.

Говоря о выпускниках, Елена Гаврилова отметила, что Деревня поддерживает тех, кто решил начать жить самостоятельно, в том числе, помогает с жильём, материально, по учёбе.

«У нас есть несколько выпускников Деревни. Они учатся, кто-то живет в общежитии, кто-то снимает жилье и работает для этого. Кого-то мы берем на сопровождение, если это необходимо и у ребенка есть желание», - рассказал Игорь Соловьёв.

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