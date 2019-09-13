0
15:22
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
14:25
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13:54
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
12:35
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
10:44
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
10:35
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
09:46
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
Еще новости
Общество

В России проведут эксперимент по маркировке велосипедов

В России с 16 сентября стартует эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Об этом сообщает сайт правительства. Соответствующий документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Продлится эксперимент по 31 мая 2020 года. Как поясняется в материалах, в стране предложено маркировать различные виды велосипедов: двух и трехколесные, велосипеды с двигателем и коляской. В правительстве пояснили, что такого рода работа необходима для контролем за рынком реализации велосипедов в России, это может оказать помощь владельцам такого вида транспорта при его купле-продаже, при розыске велосипедов.

В рамках эксперимента маркировка будет носить заявительный характер. Оператор, который планирует выполнять данные мероприятия, сделает это безвозмездно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
13 сентября 2019
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13 сентября 2019
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
13 сентября 2019
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
13 сентября 2019
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
13 сентября 2019
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
13 сентября 2019
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
13 сентября 2019
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)

Идет загрузка...