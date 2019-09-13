В России проведут эксперимент по маркировке велосипедов

11:21, 13 сентября 2019, ПАИ

В России с 16 сентября стартует эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам. Об этом сообщает сайт правительства. Соответствующий документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Продлится эксперимент по 31 мая 2020 года. Как поясняется в материалах, в стране предложено маркировать различные виды велосипедов: двух и трехколесные, велосипеды с двигателем и коляской. В правительстве пояснили, что такого рода работа необходима для контролем за рынком реализации велосипедов в России, это может оказать помощь владельцам такого вида транспорта при его купле-продаже, при розыске велосипедов.

В рамках эксперимента маркировка будет носить заявительный характер. Оператор, который планирует выполнять данные мероприятия, сделает это безвозмездно.