В псковской Детской деревне-SOS почти нет беглецов - психолог учреждения

11:53, 13 сентября 2019, ПАИ

Воспитанники псковской Детской деревни-SOS не сбегают больше, чем на одну ночь. Об этом сообщила психолог социального учреждения Елена Гаврилова на пресс-конференции 13 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Гаврилова отметила, что после возвращения беглеца выясняется, что он сидел в доме напротив и смотрел, волнуется ли мама. «Да, волнуется, я, мол, заметил, что мама не спала, полиция приезжала, скорая», - привела пример психолог. По ее словам, дети часто бегут, чтобы проверить, вернут ли их, беспокоятся ли.

Директор Детской деревни Игорь Соловьев добавил, что периодически дети не возвращаются вовремя из школы, с прогулки, поэтому учреждение тесно взаимодействует с полицией и прокуратурой. По его словам, если ребенок и уходит, то он идет к друзьям или родственникам, например, к маме, которая живет где-то неподалеку. «Но с точки зрения закона - это побег», - подчеркнул Игорь Соловьев.

Он также рассказал, что, к сожалению, воспитанники Детской деревни-SOS совершают и более серьезные преступления. «Когда есть провокация или «подходящая» компания, то тормоза у них отключаются полностью. Недавно парень 14-и лет украл телефон», - сообщил директор учреждения. Он отметил, что есть и более тяжкие случаи, когда дети попадают в специализированные закрытые школы. По возможности их забирают оттуда в Детскую деревню на каникулы.

Елена Гаврилова пояснила, что зачастую дети просто не понимают, что красть – плохо. По ее словам, некоторых из ребят родители раньше пускали домой только после того, как они «добудут и себе еды, и им закусить». «Детям просто приходилось выживать», - пояснила психолог.