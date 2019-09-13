Размер материнского капитала в России увеличат в 2020 году до 466 тысяч рублей

11:42, 13 сентября 2019, ПАИ

466 тысяч рублей составит размер материнского капитала в 2020 году. Об этом 13 сентября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости. Она уточнила, что на программу выплат в бюджете Пенсионного фонда РФ заложены около 325 млрд рублей.

В 2019 году размер маткапитала составляет 453 тысячи 26 рублей.

Данную меру поддержки могут получить родители, у которых после 1 января 2007 года на свет появился второй или последующий ребенок.

Направить данные средства можно на обучение ребенка, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию матери, на социальную адаптацию ребенка-инвалида, на ежемесячные выплаты (после 1 января 2018 года).

Для сравнения, в 2007 году размер материнского капитала в стране составлял 250 тысяч рублей.