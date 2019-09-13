0
15:22
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
14:25
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13:54
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
12:35
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
10:44
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
10:35
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
09:46
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
Еще новости
Общество

Размер материнского капитала в России увеличат в 2020 году до 466 тысяч рублей

466 тысяч рублей составит размер материнского капитала в 2020 году. Об этом 13 сентября заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости. Она уточнила, что на программу выплат в бюджете Пенсионного фонда РФ заложены около 325 млрд рублей.

В 2019 году размер маткапитала составляет 453 тысячи 26 рублей.

Данную меру поддержки могут получить родители, у которых после 1 января 2007 года на свет появился второй или последующий ребенок.

Направить данные средства можно на обучение ребенка, улучшение жилищных условий, накопительную пенсию матери, на социальную адаптацию ребенка-инвалида, на ежемесячные выплаты (после 1 января 2018 года).

Для сравнения, в 2007 году размер материнского капитала в стране составлял 250 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
13 сентября 2019
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13 сентября 2019
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
13 сентября 2019
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
13 сентября 2019
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
13 сентября 2019
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
13 сентября 2019
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
13 сентября 2019
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)
12 сентября 2019
Псковичи недоумевают, почему внезапно обмелела река Пскова (ФОТО)

Идет загрузка...