Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове

12:35, 13 сентября 2019, ПАИ

Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове. Об этом сообщается в «Инстаграме» Археологического центра Псковской области.

«Сегодня пятница, 13-е, и мы представляем вам очень символичную находку - миниатюрную маску с изображением чёрта. Кто, когда и зачем вылепил из глины этот узнаваемый портрет, мы не знаем, но нашли его наши коллеги во время раскопок у Дома Ксендза. Какую интересную историю скрывает этот маленький предмет?» - отмечается в подписи к фотографиям маски.

Раскопки у Дома Ксендза в Пскове начались в марте. Этот памятник гражданского зодчества XVII века интересен тем, что построен представителем дворянского сословия по типу, характерному и для псковских купцов, и для посадских людей. В будущем постройка станет частью комплекса «Музейный квартал».