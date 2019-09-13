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Общество

Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове

Фото из "Инстаграма" arheologpskov

Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове. Об этом сообщается в «Инстаграме» Археологического центра Псковской области.

«Сегодня пятница, 13-е, и мы представляем вам очень символичную находку - миниатюрную маску с изображением чёрта. Кто, когда и зачем вылепил из глины этот узнаваемый портрет, мы не знаем, но нашли его наши коллеги во время раскопок у Дома Ксендза. Какую интересную историю скрывает этот маленький предмет?» - отмечается в подписи к фотографиям маски.

Фото из "Инстаграма" arheologpskov

Раскопки у Дома Ксендза в Пскове начались в марте. Этот памятник гражданского зодчества XVII века интересен тем, что построен представителем дворянского сословия по типу, характерному и для псковских купцов, и для посадских людей. В будущем постройка станет частью комплекса «Музейный квартал».

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