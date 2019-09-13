Водитель внедорожника заснул за рулём и перевернулся на Ленинградском шоссе в Пскове

12:29, 13 сентября 2019, ПАИ

60-летний водитель внедорожника «Мицубиси» заснул за рулём, в результате чего автомобиль перевернулся на Ленинградском шоссе в Пскове в районе поворота на Псковкирпич. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Пскову.

ДТП произошло 13 сентября около 11:25. Как рассказал сотрудникам ГИБДД сам водитель, он заснул за рулём, съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Дерево, в которое въехал автомобиль, упало на УАЗ.

Оба автомобиля получили технические повреждения. Водитель внедорожника не пострадал, в УАЗе также все остались целы.