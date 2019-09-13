Елена Полонская: Для появления детской площадки во дворе на Юбилейной, 81 требуется активность жителей

14:09, 13 сентября 2019, ПАИ

Чтобы во дворе дома 81 по улице Юбилейной появилась детская площадка, жители должны проявить активность, заявила и. п. главы Пскова Елена Полонская, побывавшая во дворе по приглашению жильцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Несколько лет назад здесь уже устанавливали качели, деревянный домик и горку. Кто именно устанавливал игровые элементы, никто из жильцов и управляющей компании не помнит, владельца установить не удалось, поэтому конструкции оставались бесхозными и ответственность за них никто не нес.

На общедомовом собрании собственники дома №81 принимать площадку в состав общедомового имущества отказались. Так как включение детской площадки в состав общедомового имущества предполагает дополнительные затраты на ее обслуживание.

Прокуратура Пскова выдала предписание о демонтаже конструкции детского игрового комплекса. Жители дома № 81 собрали подписи и решили снести площадку. Таким решением остались недовольны их соседи, проживающие в близлежащих домах по улице Юбилейной.

«У нас действует программа «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой можно подать заявку и установить хороший детский комплекс, - рассказала Елена Полонская. - Это решение необходимо обсудить и принять на общедомовом собрании собственников. Необходимо вовлечь и прилегающие территории, чтобы они активнее вовлекались в процесс по составлению заявки. Ранее не существовало каких-либо нормативных документов, регулирующих эксплуатацию детских игровых площадок. На сегодняшний день существует «Технический комитет по стандартизации ТК-455 «Оборудование детских игровых площадок», который разработал специальные госстандарты. На каждую детскую игровую площадку должен быть сертификат качества и технический паспорт. Кроме того, площадку необходимо поставить на баланс многоквартирного дома. Обслуживание ее надо держать на особом контроле, во избежание чрезвычайных происшествий. За этим должна пристально следить управляющая компания».

Елена Полонская подробно рассказала об условиях программы «Формирование комфортной городской среды» и о том, что прием заявок в программу осуществляется до 31 октября. «У вас есть время, необходимо только ваше активное участие, немного времени и терпения», - отметила и. п. главы Пскова.

В этом году Псковской области было выделено 192 377,8 тыс. рублей на реализацию программы Формирование комфортной городской среды. В 2019 году в Пскове установят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» тринадцать детских и три спортивных площадки. Уже появились новые детские площадки на улице Инженерной, 16, Леона Поземского,126, Металлистов, 3, 5, 7, Генерала Маргелова, 9, 11, Шелгунова 9/2, Западной, 4, Рокоссовского 4, 1-й Проселочной,13, по Рижскому проспекту, 73.

Игровой комплекс включает горку, качели, карусель-велотренажер, качалку-балансир, песочный дворик, панно-головоломку, комплекс турников, малые архитектурные формы.