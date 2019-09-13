Врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак мозга
Врачи диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк последнюю стадию рака мозга, сообщает Lenta.ru. 13 сентября она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что онкологическое заболевание у Заворотнюк обнаружили якобы сразу после рождения дочери Милы в конце октября 2018 года.
13 сентября её перевели в реанимацию из-за начавшегося отека мозга. Актриса находится в российской больнице под постоянным наблюдением. Заворотнюк была госпитализирована более двух недель назад после возвращения из Европы, где находилась на лечении, которое не дало результатов.