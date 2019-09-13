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Общество

Врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак мозга

Фото с сайта "Белновости"

Врачи диагностировали актрисе Анастасии Заворотнюк последнюю стадию рака мозга, сообщает Lenta.ru. 13 сентября она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что онкологическое заболевание у Заворотнюк обнаружили якобы сразу после рождения дочери Милы в конце октября 2018 года.

13 сентября её перевели в реанимацию из-за начавшегося отека мозга. Актриса находится в российской больнице под постоянным наблюдением. Заворотнюк была госпитализирована более двух недель назад после возвращения из Европы, где находилась на лечении, которое не дало результатов.

 

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