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Полиция благодарит псковичей за помощь в поиске пропавшего 12 сентября школьника

Полиция благодарит жителей Пскова, интернет-сообщество, средства массовой информации за помощь в поиске 12-летнего Александра Смирнова. Школьника разыскивали с вечера 12 сентября, когда он после занятий не вернулся домой.

«Именно благодаря жителям удалось найти ребёнка», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Подростка горожане увидели на одной из улиц Пскова, о чём сообщили в правоохранительные органы.

«Ребёнка забрала полиция, с ним всё в порядке, в ближайшее время передадим родителям», - добавили в пресс-службе УМВД.

Как рассказала ПАИ уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, со Александром Смирновым, его родителями и педагогическим коллективом школы №12, где он учится, будет организована работа психолога.

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