Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова

13:50, 13 сентября 2019, ПАИ

13 сентября телеведущая, журналист Ксения Собчак вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова, сообщает Telegram-канал Mash.

К ЗАГСу пара подъехала на чёрном катафалке с красными шторами и надписью «Пока смерть не разлучит нас». Затем молодожёны отправились на торжество в Музей Москвы, пространство которого оформили в готическом стиле: чёрная посуда, красные скатерти. Сообщалось, что на праздник новобрачные намерены потратить порядка 16 млн рублей.

На свадьбу пригласили режиссёра Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильду.

Накануне Собчак поделилась в Instagram снимком, на котором стоит у зеркала в подвенечном платье. На телеведущей наряд от израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду по бартеру предоставила компания Bosco.

Для Собчак это второй брак. До этого она была замужем за актёром Максимом Виторганом. В браке у них появился сын Платон. Для Богомолова это также второй брак. До этого он был женат на актрисе Дарье Мороз. Вместе они воспитывали дочь Анну.