Финал проекта NW TOP MODEL состоится в ТРК «Акваполис»
14 сентября в 15:00 в ТРК «Акваполис» в Пскове состоится финал проекта NW TOP MODEL, который в течение нескольких месяцев проходил в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
«Конкурс был призван найти талантливых ребят и новые лица, которые смогут стать участниками международных проектов ведущих мировых модельных агентств. В эту субботу будут оглашены результаты кропотливой работы участников проекта. Это не только
отчетные мероприятия с модными показами и дефиле, но и креативные фотосессии и активности», - рассказали устроители конкурса.
В финальном шоу участникам предстоит показать несколько модных коллекций от Mango, Serginetti, Buble Gum и рассказать о себе. В мероприятии примут участие танцевальные коллективы и вокалисты. Вход - бесплатный.