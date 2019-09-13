Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков

14:25, 13 сентября 2019, ПАИ

Река Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков, пояснила старший преподаватель кафедры географии ПсковГУ Валентина Лилейкина в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Это, конечно, не первый случай, когда речка так мелеет. Ничего чрезвычайного в этом нет. Были годы, когда даже решётки плотины в Финском парке приходилось поднимать. Сейчас, насколько мне известно, решётки на месте. Было много таких лет, когда Пскову можно было перейти, не замочив пяток, повсюду были небольшие островки суши. Нынешний год не изобилует осадками. Июнь был почти тропический в наших широтах - осадков выпадало очень мало. Июль был прохладным, но тоже почти без дождей, в августе тоже дождей было немного. В результате область питания подземных вод иссякла, а у Псковы как раз преобладает именно подземное питание», - уточнила Валентина Лилейкина.

Также, по словам преподавательницы, для рек средних широт характерна летняя межень - пониженный уровень воды в конце лета-начале осени. «Я с 1993 года веду у студентов практику по гидрологии, поэтому наблюдаю за рекой более 20 лет и могу сказать, что как только пойдут дожди, Пскова примет свой обычный облик», - заверила специалист.