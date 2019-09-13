6 новых врачей пришли на работу в псковский онкодиспансер

15:56, 13 сентября 2019, ПАИ

6 квалифицированных специалистов пришли на работу в Псковский областной клинический онкодиспансер за последний месяц. Об этом сообщил и. о. главного врача учреждения Сергей Белявский на пресс-конференции 13 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Белявского, среди нового персонала есть врач-онколог и специалисты, которые занимаются КТ и МРТ-исследованиями. Он отметил, что двое врачей являются студентами-целевиками, еще один специалист - онколог-уролог из Витебска, а врач-цитолог приехала из одного из регионов Северо-Западного федерального округа.

До конца года планируется принять на работу еще двух онкологов, таким образом, псковский онкодиспансер будет обеспечен квалифицированными медицинскими кадрами. «Этого количества специалистов будет достаточно, чтобы обеспечить нашу деятельность», - заявил и. о. главврача и добавил, что новых специалистов помогает привлечь наличие служебного жилья.

Он подчеркнул важность того, чтобы человек был обучаем и знал, на что идет. «И мало привлечь, надо, чтобы он еще и остался», - заметил Сергей Белявский. По его словам, если по итогам этого года останутся восемь новых специалистов, это будет очень хороший результат.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина заявила, что в регионе ситуация с врачебными кадрами в онкологии лучше, чем в среднем по всей сфере. Она уточнила, что приход 6 специалистов в масштабах одного заведения - это очень большая цифра. «Еще полгода назад я бы сказала, что степень обеспеченности кадрами среднеобластная», - добавила Надежда Рогозина. Она подчеркнула, что врачебные кадры покупаются не за деньги: молодые специалисты, например, очень щепетильно относятся к перспективам в своей работе и даже к интерьерам, в которых им придется работать. «В этом смысле онкология в области находится в выгодной позиции», - констатировала специалист.