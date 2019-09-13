Разбушевавшаяся в Петербурге непогода придёт в Псковскую область

15:53, 13 сентября 2019, ПАИ

Непогода, разбушевавшаяся 13 сентября в Санкт-Петербурге, где похолодало, пошёл дождь и усилился ветер, придёт в Псковскую область. «Мы тоже попадаем в тыл циклонической массы», - сообщила Псковскому агентству информации директор Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По её словам, сильные дожди начнутся в регионе 15 сентября. «Нас ждут кратковременные ливневые дожди, зато будут и прояснения, - рассказала Тала Нещадимова. - Выше 15 градусов тепла на следующую неделю мы не прогнозируем. Будем ждать бабьего лета».

Портал «Фонтанка» сообщает о падении на автомобили нескольких деревьев в Петербурге из-за сильного ветра. В частности, сразу несколько машин задело дерево, упавшее на Московском проспекте, 183-185.