В одном из песчаных карьеров Эстонии обнаружены человеческие кости

16:57, 13 сентября 2019, ПАИ

В одном из песчаных карьеров Эстонии в деревне Аудевялья Харьюского уезда обнаружены человеческие кости, сообщает rus.err.ee.

Кости были найдены в верхнем слое песка. В карьере также находились фрагмент кости крупного животного и металлический предмет - заклепка или часть гвоздя.

Если в ходе исследования будут обнаружены захоронение или целые скелеты, которые указывают на наличие кладбища, то работы на карьере завершатся окончательно.