Гражданам Филиппин разрешили стрелять по коррупционерам

17:10, 13 сентября 2019, ПАИ

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять по коррупционерам. Как сообщает delfi.lv со ссылкой на газету Manila Bulletin, глава государства предложил гражданам ранить требующих взятки чиновников в ноги, чтобы не сесть в тюрьму.

«Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств», — обратился к филиппинцам Родриго Дутерте. Он заявил, что любому, кто выстрелит в нарушающего закон чиновника, будут грозить «всего лишь серьезные телесные наказания».

Президент отметил, что проблема коррупции назрела по всей стране, и призвал граждан отстаивать свои права и докладывать о каждом случае взяточничества или правонарушения с участием чиновников. По его словам, в случае, если сообщение дойдет до него, он вызовет коррупционера и позволит ударить его по улицу сообщившему о нарушении.

Родриго Дутерте был избран президентом Филиппин в мае 2016 года. Он известен жесткими мерами борьбы с правонарушителями, в том числе с наркоторговцами, за что получил осуждение мировой общественности и экспертов ООН.