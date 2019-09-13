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Общество

Гражданам Филиппин разрешили стрелять по коррупционерам

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил стрелять по коррупционерам. Как сообщает delfi.lv со ссылкой на газету Manila Bulletin, глава государства предложил гражданам ранить требующих взятки чиновников в ноги, чтобы не сесть в тюрьму.

«Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств», — обратился к филиппинцам Родриго Дутерте. Он заявил, что любому, кто выстрелит в нарушающего закон чиновника, будут грозить «всего лишь серьезные телесные наказания».

Президент отметил, что проблема коррупции назрела по всей стране, и призвал граждан отстаивать свои права и докладывать о каждом случае взяточничества или правонарушения с участием чиновников. По его словам, в случае, если сообщение дойдет до него, он вызовет коррупционера и позволит ударить его по улицу сообщившему о нарушении.

Родриго Дутерте был избран президентом Филиппин в мае 2016 года. Он известен жесткими мерами борьбы с правонарушителями, в том числе с наркоторговцами, за что получил осуждение мировой общественности и экспертов ООН.

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