0
16:54
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
15:22
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
14:25
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13:54
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
12:35
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
10:44
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
10:35
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Еще новости
Общество

Псковский реставратор помогает восстанавливать монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане

Фото "Волгоградской правды"

Псковский реставратор Алина Садовникова помогает восстанавливать монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, сообщает «Волгоградская правда».

Специалист из Пскова занимается дефектовкой. Девушка, пристегнутая ремнями к специальному контуру безопасности, работает на развевающемся плаще статуи, здесь она простукивает специальным молоточком поверхность и вслушивается в появляющийся звук. Так реставратор ищет скрытые полости и отмечает маркером множественные трещины и те зоны, которые нуждаются в ремонте.

Псковичка участвовала во многих проектах восстановления храмов, иконописи и отмечает, что для неё «большая честь внести свой вклад в такую священную миссию, как сохранение памятников культурно-исторического наследия».

Восстановление монумента в честь героев Сталинграда планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
13 сентября 2019
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
13 сентября 2019
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13 сентября 2019
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
13 сентября 2019
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
13 сентября 2019
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
13 сентября 2019
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
13 сентября 2019
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
13 сентября 2019
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области

Идет загрузка...