Псковский реставратор помогает восстанавливать монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане

17:31, 13 сентября 2019, ПАИ

Псковский реставратор Алина Садовникова помогает восстанавливать монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане, сообщает «Волгоградская правда».

Специалист из Пскова занимается дефектовкой. Девушка, пристегнутая ремнями к специальному контуру безопасности, работает на развевающемся плаще статуи, здесь она простукивает специальным молоточком поверхность и вслушивается в появляющийся звук. Так реставратор ищет скрытые полости и отмечает маркером множественные трещины и те зоны, которые нуждаются в ремонте.

Псковичка участвовала во многих проектах восстановления храмов, иконописи и отмечает, что для неё «большая честь внести свой вклад в такую священную миссию, как сохранение памятников культурно-исторического наследия».

Восстановление монумента в честь героев Сталинграда планируется завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.