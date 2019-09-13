Социально ориентированных НКО в Псковской области стало меньше, а их доходы выросли

18:14, 13 сентября 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области на 6,2% сократилось количество социально ориентированных некоммерческих организаций по сравнению с 2017 годом, их стало 855. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

В области физической культуры и спорта в прошлом году работали 24,6% НКО, в сфере образования, просвещения, науки, содействия такой деятельности - 21,3%, военно-патриотическим, духовно-нравственным воспитанием занимались 18,6% организаций, оказанием социальных услуг – 17,2%, здравоохранением, профилактикой и охраной здоровья граждан – 14,2%. В области культуры и искусства, содействия такой деятельности работали 13,5% псковских НКО, в области улучшения морально-психологического состояния и духовного развития личности – 10,2%.

Штатных работников в социально ориентированных НКО в регионе насчитывалось 2244 человека, что меньше 2017-го года на 11,5%. В большинстве организаций (95,1%) работали до 15 человек.

Стало больше добровольцев - с 9,8 тысячи человек в 2017 году до 11,9 тыс. в 201-м, или на 21,4%. Число участников социально ориентированных НКО, являвшихся их членами, выросло до 193,3 тысячи человек - на 0,3%.

Доход обследованных организаций в 2018 году сложился в размере 2 млн 201,3 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом на 92%. 60,8% денег пришлись на выручку от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов от целевого капитала), 10,9% – на иные поступления, 7,3% – на целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских НКО. 6,6% составили целевые поступления, гранты от российских физических лиц, 4,5% – от российских коммерческих организаций, 3,8% – из бюджетов субъектов Российской Федерации.

Только 5,3% социально ориентированных НКО имели для работы собственные помещения. Безвозмездно пользовались нежилыми зданиями, находящимися в государственной, муниципальной или частной собственности, 20,2% организаций, арендовали - 18,6 процента.

Социальные услуги НКО получили 91,8 тысячи граждан (в 2017 году – 90,6 тысячи), юридическую и благотворительную - 82,9 тысячи человек (в 2017 году – 67,9 тысячи).