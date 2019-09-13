Дело об убийстве в новогоднюю ночь рассмотрит псковский суд

18:23, 13 сентября 2019, ПАИ

В суд с утверждённым обвинительным заключением передано уголовное дело о произошедшем в Пскове в новогоднюю ночь убийстве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что 1 января во время новогоднего застолья между двумя его участниками произошла ссора. В итоге хозяин квартиры, в которой отмечался праздник, нанёс гостю колотое ранение голени. От массивной потери крови мужчина умер на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).