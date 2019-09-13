Администрация Екатеринбургского ТЮЗа о псковском «Ревизоре»: Такой формат искусства недопустим

18:44, 13 сентября 2019, ПАИ

Администрация Екатеринбургского театра юного зрителя прокомментировала ситуацию с постановкой спектакля «Ревизор» Псковским театром драмы. Псковичи привезли свое прочтение произведения Николая Гоголя в рамках фестиваля «Реальный театр». Зрители к увиденному оказались явно не готовы. На сцене, и на этом особо зафиксировали внимание видевшие постановку, показывали сцены насилия.

«Никакого отношения к Екатеринбургскому театру юного зрителя спектакль не имеет, как это было показано во многих заголовках СМИ. Екатеринбургский ТЮЗ, в данном случае выступает в роли прокатной площадки. Отбором на этот фестиваль занимается, арт-директор фестиваля «РТ» Олег Лоевский, который формирует программу фестиваля», - сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТЮЗа.

Руководитель отдела рекламы и маркетинга данного учреждения культуры Алексей Бодрый подчеркнул, что театр не занимался «формированием зрительской аудитории, зрители покупали билеты в кассе». Однако информация о том, что постановка носит возрастное ограничение 18+ не скрывалась — она указана в аннотации.

«Если приходили на спектакль дети, то они приходили в сопровождение родителей или взрослого сопровождающего. На входе, если контролёрам казалось, что подросток не подходит по возрасту под категорию, родителям и сопровождающем говорилось о том, что есть возрастные ограничение и они берут на себя ответственность, за то, что они увидят. Театр не вправе просить паспорт у зрителей для определения возраста своей публики», - рассказал Алексей Бодрый.

«Абсолютно солидарен со зрителями Екатеринбурга, считаю, что такой формат искусства недопустим. Но повлиять на работу другого режиссера лично я никак не могу, тем более говорить коллегам какие им спектакли ставить, а какие нет», - в свою очередь подчеркнул художественный руководитель Екатеринбургского театра юного зрителя Григорий Лифанов.

Спектакль «Ревизор» не менее бурные эмоции вызвал в свое время и в Пскове. Зрители даже требовали разъяснения на сайте губернатора. Одним из таких авторов стал педагог из Печор, мужчина получил билеты в подарок от дочери. Каково же было его удивление, когда на большом экране над сценой показали не только лица актеров или крупные планы происходящего на сцене, но и «пятую точку» главного героя без штанов.