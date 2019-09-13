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Общество

Зрителей Екатеринбурга возмутила псковская постановка «Ревизора»

Зрителей Екатеринбурга возмутила псковская постановка «Ревизора», которую показали на сцене местного ТЮЗа 9 сентября, сообщает «Аргументы и факты - Урал». Недовольными оказались родители, пришедшие на спектакль с детьми. При этом их не смутила маркировка «18+» на афише.

Жительница Екатеринбурга Алёна Абрамова сообщила, что в спектакле «были продемонстрированы обнаженные тела и даже сцена изнасилования».

«Хлестаков резко встает и под мощный бит срывает с Марии всю одежду, включая нижнее белье. Он несет ее недвижное тело в спальню, кидает девушку на постель и под одеялом, как написали бы пресс-секретари силовых ведомств, «совершает действия сексуального характера». Судя по абсолютной апатии героини, могу предположить, что насильственные. Поняли ли мальчики на «Ревизоре», что безучастие героини в сексуальной сцене — это часть трагедии? Не думаю. Когда артисты вышли на поклон, мальчик справа от меня встал, зааплодировал и прокричал соседу: «Не зря пошли в театр. Тут вон как здорово, оказывается», - рассказала женщина.

Администрация ТЮЗа в своем комментарии журналистам сообщила, что это не их постановка, «это спектакль из Пскова, привезенный в рамках фестиваля «Реальный театр».

Арт-директор фестиваля Олег Лоевский прокомментировал случившееся так: «А вот вы бы как отнеслись к человеку, который перебегал дорогу на красный свет и потом написал заявление на сбившего его водителя? И на афишах, и на билетах был указан возрастной ценз 18+. Люди пришли с детьми, со старшеклассниками, которые не выглядят несовершеннолетними, а потом возмутились, что их ребенок увидел моющегося в душе мужчину со спины. Если бы эти люди соблюдали закон, ничего бы не произошло».

Премьера спектакля в постановке режиссера Петра Шерешевского состоялась в Псковском академическом театре драмы в сентябре 2018 года

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