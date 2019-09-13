Осенний «TEXHOFEST» стартовал в Псковской инженерно-лингвистической гимназии

19:48, 13 сентября 2019, ПАИ

13 сентября в Псковской инженерно-лингвистической гимназии стартовал осенний «TEXHOFEST», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В рамках мероприятия был презентован молодежный инжиниринговый центр - совместный проект Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Псковского государственного университета. На базе данного центра ученики 8, 9 и 10 классов совместно с группой студентов будут решать кейсы с реальными проблемами. Их предоставят предприятия Пскова и промышленного кластера «Автопром Северо-Запад».

Руководителем нового центра стал преподаватель ПсковГУ Сергей Логинов. Всего в проекте будут задействованы 25 школьников, прошедших конкурсный отбор. Благодаря данному центру школьники смогут развивать научно-техническое творчество, навыки ведения бизнеса и проектной работы.

Перед открытием осеннего TEXHOFESTa к собравшимся обратилась начальник управления образования Пскова Анна Кузыченко. «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия – школа изобретателей, крепко держите этот флаг и не отпускайте», - сказала она и пожелала ребятам успехов в развитии креативности, творческого роста, упорства в достижении успешных результатов на благо развития Псковской области.

Проректор по учебной работе и международной деятельности Ольга Серова поздравила участников прошедших отборочный труд с победой и пожелала им двигаться вперед и получать удовольствие от учебы.

В рамках мероприятия для учеников Псковской инженерно-лингвистической гимназии была организована научная викторина.

Молодежный инжиниринговый центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, нацелен на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Обучающиеся получают всестороннюю подготовку и бесценный опыт.