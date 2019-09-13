Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября

19:22, 13 сентября 2019, ПАИ

Культурологический марафон «Все грани Гранина» пройдет в Псковской области с 26 по 29 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, торжественное открытие марафона состоится 26 сентября в 12:00 в конференц-зале спортивно-развлекательного парка «Простория». Старт мероприятию даст руководитель культурологического марафона «Все грани Гранина», председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова.

В первый день марафона откроется выставка, на которой будут представлены уникальные материалы о жизни и творчестве Даниила Гранина и впервые собранная специалистами Российской государственной библиотеки полная библиография писателя.

Также жители и гости Пскова смогут познакомиться с работами на гранинские темы в разных форматах и техниках. Они будут представлены на выставке-конкурсе творчества молодых художников, графиков, фотографов, иллюстраторов, партнером которой выступила компания MARMAR production.

Кроме того, в день открытия культурологического марафона «Все грани Гранина» на улицах Пскова пройдет флешмоб, посвященный творчеству писателя. Волонтеры прочитают отрывки из произведений Даниила Гранина и будут раздавать приглашения на мероприятия марафона.

Также в первый день марафона состоится открытый урок «Развитие личности через профессию на примере жизни героев Даниила Гранина. В рамках урока молодежь сможет узнать о героях книг писателя, выборе призвания и будущей профессии.

Помимо этого в рамках мероприятия будет работать дискуссионный клуб на тему «Развитие личности». Здесь школьники и студенты смогут вместе с экспертами обсудить самые актуальные вопросы выбора профессии и саморазвития. В дискуссионном клубе ежедневно в 15:30 будут проходить открытые лекции и мастер-классы по саморазвитию. Гостей ждут встречи с экспертами из самых разных областей, мастер-классы по постановке целей, поиску призвания и выбору профессии. Расписание встреч можно будет найти на официальном сайте культурологического марафона всегранигранина.рф.

Кроме того, в рамках культурологического марафона будет работать ретроспективный кинофестиваль. На нём будут показаны кинофильмы по сценариям писателя, предоставленные госфильмофондом России. После сеансов зрители смогут поделиться своими впечатлениями от просмотра благодаря открытому микрофону.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об увековечивании памяти Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения, поэтому 2019-й объявлен в России Годом Гранина. Культурологический марафон «Все грани Гранина» проходит с 8 августа по 15 декабря 2019 года в шести регионах России. В Псковской области марафон пройдёт при поддержке администрации региона и губернатора Михаила Ведерникова.

На официальном сайте культурологического марафона всегранигранина.рф можно найти полную программу мероприятий, увидеть отчеты об уже состоявшихся событиях и материалы, посвященные жизни и творчеству Даниила Гранина. Вход на выставку и все события марафона свободный, продажа билетов не предусмотрена.