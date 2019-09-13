0
16:54
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
15:22
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
14:25
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13:54
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
12:35
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
10:44
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
10:35
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Еще новости
Общество

Псковская компания незаконно приняла на работу бывшего сотрудника таможни

Великолукская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила факт несоблюдения ООО «Торговый Дом «Картон»-Псков» требований закона по направлению в Псковскую таможню уведомления в связи с заключением трудового договора с бывшим государственным служащим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи в отношении указанного общества возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), а также внесено представление.

По результатам его рассмотрения псковская компания признана виновной и ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
13 сентября 2019
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
13 сентября 2019
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13 сентября 2019
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
13 сентября 2019
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
13 сентября 2019
Глиняную маску чёрта нашли археологи во время раскопок у Дома Ксендза в Пскове
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
13 сентября 2019
Квартиры в семи домах Пскова смогут оценить участники «Тура по новостройкам» 14 сентября
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
13 сентября 2019
В 2020 году Детская деревня — SOS в Пскове объявит кадровый конкурс для мам
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области
13 сентября 2019
Для граждан 53 стран упростили въезд в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленинградской области

Идет загрузка...