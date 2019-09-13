Псковская компания незаконно приняла на работу бывшего сотрудника таможни

20:01, 13 сентября 2019, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила факт несоблюдения ООО «Торговый Дом «Картон»-Псков» требований закона по направлению в Псковскую таможню уведомления в связи с заключением трудового договора с бывшим государственным служащим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи в отношении указанного общества возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), а также внесено представление.

По результатам его рассмотрения псковская компания признана виновной и ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.