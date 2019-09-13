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Двигатель с трактора украл работник дедовичского сельхозкооператива

В деревне Дубишно Дедовичского района 60-летний работник дедовичского сельскохозяйственного кооператива украл пусковой двигатель с трактора.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, правоохранительные органы задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража была совершена в Пустошке. Двое мужчин похитили запчасти от автомашины. Стражи порядка установили и задержали предполагаемых преступников.

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