Двигатель с трактора украл работник дедовичского сельхозкооператива
В деревне Дубишно Дедовичского района 60-летний работник дедовичского сельскохозяйственного кооператива украл пусковой двигатель с трактора.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, правоохранительные органы задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ещё одна кража была совершена в Пустошке. Двое мужчин похитили запчасти от автомашины. Стражи порядка установили и задержали предполагаемых преступников.