Областной конкурс «Песня русская» стартует в Опочке 14 сентября

20:54, 13 сентября 2019, ПАИ

14 сентября в Опочецком районном центре культуры стартует областной конкурс исполнителей народной песни «Песня русская». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В первом зональном туре примут участие хоровые коллективы, ансамбли, вокалисты Себежского, Опочецкого, Красногородского и Бежаницкого районов. По окончании конкурса жюри в составе специалистов центра народного творчества и специалиста по исполнительству народной песни Е. Е. Обуховой обсудят конкурсные выступления и дадут рекомендации по улучшению дальнейшей работы с коллективами и исполнителями.

В течение сентября и октября зональные конкурсы пройдут в Пустошке, Порхове и Псковском районе. 4 ноября в Пскове состоится заключительный гала-концерт, в котором примут участие победители конкурса.