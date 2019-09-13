Знаки отличия ГТО вручили в Пскове

20:37, 13 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в доме детского творчества обучающимся общеобразовательных школ и взрослому населению города были вручены удостоверения и знаки отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, церемонию награждения проводили руководитель центра тестирования Пскова Александр Камезин и посол ГТО Псковской области Светлана Семёнова.

За второй квартал 2019 года в центре тестирования на базе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность» выполнили нормативы ВФСК ГТО на знак отличия 534 человека. Из них золотой знак ГТО получили 87 человек, серебряный – 282, бронзовый – 165.