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Общество

В Пскове продолжается благоустройство городских пространств

В Пскове продолжается благоустройство городских пространств. Примеры преображения привёл глава Пскова Борис Елкин в своём канале в MAX.

Фото: ПАИ

Так, в сквере возле гостиницы «Рижская» заложили аллею Российского театрального общества. Псковское отделение СТД РФ высадило на территории сквера десять клёнов. Одновременно специалисты провели санитарную обрезку и кронирование деревьев. Такие мероприятия позволяют поддерживать здоровье зелёных насаждений и сохранять ухоженный вид сквера.

Сквер возле гостиницы «Рижская» – одно из недавно благоустроенных общественных пространств города. В 2025 году здесь начались масштабные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»: были обновлены дорожки, восстановлен фонтан, обустроены детская и тихая зоны отдыха. Этим летом в сквере уже высадили 16 новых деревьев – клёны и горные сосны, а в начале сентября завершили посадку десяти крупномерных лип.

Ранее, на прошлой неделе, работы по озеленению прошли в Кутузовском сквере: там высадили девять молодых деревьев и кустарников.

«Это не просто украшение – это важная работа по омоложению зелёного фонда города. Со временем молодые деревья станут достойной сменой старых и помогут сохранить природный баланс. Мы обновляем скверы, чтобы они жили, развивались и радовали не одно поколение псковичей», – заключил Борис Елкин.

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В Пскове продолжается благоустройство городских пространств

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