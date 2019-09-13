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Общество

«Ахтеатр» переехал на новую площадку

Открытый молодёжный театр «Ахтеатр» больше не является коллективом Псковского государственного университета. Теперь спектакли театра будут проходить в городском культурном центре (площадь Победы, 1). Об этом сообщается в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Все спектакли театра теперь можно будет увидеть на малой или большой сцене городского культурного центра.

Первым спектаклем на новой площадке будет «Женитьба» Николая Гоголя. Спектакль начнётся 19 сентября в 16:00. 

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