Турнир по бадминтону пройдёт в Пскове 14 сентября

21:42, 13 сентября 2019, ПАИ

14 сентября в 10:00 в Пскове в физкультурно-оздоровительном комплексе «Писковичи» состоится открытый парный турнир по бадминтону «Золотая осень». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования пройдут в группах С, D, Е - для любителей в мужском, женском и смешанном разрядах. Игры проводятся перьевыми воланами участников.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области и Псковская областная общественная организация «Федерация бадминтона».