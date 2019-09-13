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Общество

Турнир по бадминтону пройдёт в Пскове 14 сентября

14 сентября в 10:00 в Пскове в физкультурно-оздоровительном комплексе «Писковичи» состоится открытый парный турнир по бадминтону «Золотая осень». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования пройдут в группах С, D, Е - для любителей в мужском, женском и смешанном разрядах. Игры проводятся перьевыми воланами участников.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области и Псковская областная общественная организация «Федерация бадминтона».

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