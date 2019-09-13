Акция «Экодобро» проходит в Псковской области

22:31, 13 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области проходит всероссийская акция добровольчества «Экодобро». Она продлится по 28 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Участники акции организуют в Псковской области мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к природе и сохранение ресурсов. Принять участие в акции могут студенческие клубы и экологические общественные объединения региона.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать команду на портале «Доброволец России», присоединиться к акции и выбрать категорию участия (команда, волонтер, посол, ресурсный центр добровольчества), составить план проведения мероприятий и провести информационную кампанию, провести мероприятия и снять репортаж о них, сделать пост в соцсетях об участии в акции с хэштегом #экоДобро2019.

В частности, участники акции могут организовать сбор вторсырья и электрохлама для сдачи в переработку, провести экоурок для школьников, плоггинг (забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора) или экологический квест, провести уборку близлежащего водоема и его берегов, озеленить территорию вуза или двора и другие мероприятия.

Итоги акции будут подведены 30 сентября. Победители акции выбираются в номинациях: «Лучший организатор добровольчества», «Лучший организатор в регионе среди послов», «Лучший организатор в регионе среди ресурсных центров добровольчества», «Лучший ролик или репортаж с места проведения акции».

Все организаторы мероприятий получат сертификаты участников всероссийского проекта, победители в номинациях будут награждены полезными призами от движения ЭКА. Подробная информация - на сайте экодобро2019.рф и в социальных сетях ассоциации зеленых вузов России.