0
13:09
Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России приняли присягу
11:14
Определены победители регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Пскове
20:37
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
19:22
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
16:54
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
15:22
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
14:25
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Еще новости
Общество

Увеличилось количество 100-летних россиян

В России численность жителей в возрасте старше 100 лет увеличилась с 7718 человек в 2009 году до 20582 человек на начало 2019 года. Такие данные привел Росстат.

В ведомстве сообщили, что за 10 лет количество долгожителей в России выросло более чем в 2,5 раза. В частности, на 1 января 2019 года количество мужчин старше 100 лет составило 5895 человек, а женщин - 14687 человек. Общая численность долгожителей на начало года составила 20582 человека, сообщили в Росстате.

При этом в 2009 году женщин старше 100 лет в России было 6465, мужчин - 1253 человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России приняли присягу
14 сентября 2019
Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России приняли присягу
Определены победители регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Пскове
14 сентября 2019
Определены победители регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Пскове
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
13 сентября 2019
Знаки отличия ГТО вручили в Пскове
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
13 сентября 2019
Марафон «Все грани Гранина» пройдёт в Пскове с 26 по 29 сентября
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
13 сентября 2019
Лучших работников сферы молодежной политики определили в Псковской области
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
13 сентября 2019
Три центра амбулаторной помощи онкобольным откроют в Псковской области
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
13 сентября 2019
Эксперт: Пскова обмелела из-за недостаточного количества осадков
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове
13 сентября 2019
Ремонт ждет детскую поликлинику на Алтаева в Пскове

Идет загрузка...