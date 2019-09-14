Увеличилось количество 100-летних россиян

10:38, 14 сентября 2019, ПАИ

В России численность жителей в возрасте старше 100 лет увеличилась с 7718 человек в 2009 году до 20582 человек на начало 2019 года. Такие данные привел Росстат.

В ведомстве сообщили, что за 10 лет количество долгожителей в России выросло более чем в 2,5 раза. В частности, на 1 января 2019 года количество мужчин старше 100 лет составило 5895 человек, а женщин - 14687 человек. Общая численность долгожителей на начало года составила 20582 человека, сообщили в Росстате.

При этом в 2009 году женщин старше 100 лет в России было 6465, мужчин - 1253 человека.