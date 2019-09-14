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Общество

Две маленькие девочки погибли при пожаре в Свердловской области

14 сентября в 6:40 в поселке Нейво-Рудянка Свердловской области при возгорании двухэтажного дома от отравления угарным газом погибли две малолетние девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В сообщении ведомства отмечено, что в квартире на первом этаже на площади 5 квадратных метров горели личные вещи. «Из задымленной квартиры пожарные вынесли двух детей: девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти детей не удалось, они получили отравление продуктами горения», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что мать девочек доставили в центральную городскую больницу Кировграда.

Возгорание было ликвидировано за 5 минут.

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