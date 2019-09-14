Определены победители регионального чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Пскове

11:14, 14 сентября 2019, ПАИ

В Пскове в областном колледже искусств имени Римского-Корсакова подвели итоги чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалиднов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Среди школьников призы распределялись в семи компетенциях. В «Сухом строительстве и штукатурных работах» лучшим стал ученик Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Дмитрий Бондарев. Воспитанница Центра специального образования № 2 Алина Кириллова заняла первое место в «Бисероплетении».

Ученик Центра специального образования № 1 Евгений Богданов победил в «Гончарном деле». В компетенции «Художественное вышивание» победу одержала Ксения Мулева (Центр специального образования № 1), «Флористика» — Анастасия Андреева (Центр специального образования № 1), «Вязание крючком» — Елизавета Алексеева (Центр специального образования № 2), «Макетирование» — Павел Зарин (Центр специального образования № 1).

Среди студентов в «Поварском деле» лучшей стала Юлия Иванова (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса). Георгий Маркс (Опочецкий индустриально- педагогический колледж) одержал победу в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», Елена Фролова — в компетенции «Медицинский социальный уход», Иван Митровскис (Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса) — в компетенции «Ремонт обуви».

Воспитанницу Великолукского политехнического колледжа Яну Панфилову признали лучше в компетенции «Портной». Студент Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Александр Смирнов стал лучшим в «Столярном деле». Главная награда в компетенции «Ландшафтный дизайн» досталась Андрею Игнашенкову (Псковский политехнический колледж).

Специалисты разыграли награды в трех компетенциях: «Ландшафтный дизайн», «Столярное дело» и «Художественное вышивание». Лучшими в них стали Оксана Герасимова, Сергей Николаев и Людмила Калашникова соответственно. Все они представляли производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца.

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в Псковской области четвертый раз. В турнире приняли участие 87 человек из 15 организаций. Победители региональных соревнований получат возможность представить Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата.

«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, которое направлено на развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.​