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Общество

Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России приняли присягу

В Пскове на плацу филиала Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге первокурсников с участием представителей властей Псковской области и города Пскова, силовых структур региона, совета ветеранов образовательной организации, духовенства, общественности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала, 50 юношей и девушек поклялись в верном служении Российской Федерации и ее народу.

Первокурсников поздравили заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, врио начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Виктор Леонов и другие официальные лица.

Настоятель псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор совершил традиционный водосвятный молебен для новобранцев.

Кроме того, прошло выступление взвода почетного караула и творческих коллективов образовательной организации. А первокурсники продемонстрировали действия сотрудников уголовно-исполнительной системы в условиях чрезвычайных обстоятельств с использованием специальных средств, средств индивидуальной защиты и активной обороны.

В завершение показательные выступления по освобождению заложников при попытке побега из-под конвоя представили сотрудники отдела специального назначения «Зубр» и отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области.

Для гостей была организована полевая кухня, где они смогли попробовать солдатскую кашу.

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