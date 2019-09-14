Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

14:02, 14 сентября 2019, ПАИ

14 сентября утром в Ярославской области в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля погибли 7 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что один ребенок травмирован и еще 20 – пострадали.

Как рассказали представители ГИБДД РФ, аварию спровоцировал водитель грузовика. На 20 километре автотрассы Ярославль — Заячий холм — Иваново Фура выехала на полосу встречного движения и врезалась с автобусом ПАЗ.

Автобус ехал, согласно рейсу, из Ярославль-главного до Гаврилов-Ям.

По факту ДТП Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ.