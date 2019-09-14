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Общество

Музыка соборов Франции прозвучит сегодня в Печорах

14 сентября в 17:00 в Печорах состоится органный концерт, который исполнят лауреаты международных конкурсов Денис Маханьков и Дина Ихина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В программе – «Музыка соборов Франции»: Николя де Гриньи (1672-1703) Ave Maris Stella: - Dialogue sur les Grands Jeux, Шарль Мари-Видор (1844-1937) Allegro из симфонии No.6, Сезар Франк (1822-1890) Пастораль, Жан Лангле (1907-1991) «Вербное воскресение» из цикла «Евангелические поэмы», Дени Бедар (1950) «Трилогия» для органного дуэта: - «Грёзы», Морис Дюрюфле (1902-1986) Фуга на тему карильона кафедрального собора в Суассон, Луи Вьерн (1870-1937) «На Рейне», «Вестминстерские колокола» из цикла «24 Пьесы-Фантазии», Дени Бедар (1950) Маленькая сюита для органного дуэта: I Интродукция, II Фанфары, III Песня, IV Скерцандо.

Концерты осуществляются на пожертвования слушателей. Также организаторы собирают пожертвования на реставрацию органа. 

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