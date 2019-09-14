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Общество

О возможных случаях уменьшения пенсий рассказали в ПФР

Пенсионный фонд России поделился информацией о том, в каких случаях пенсионеры могут получить уменьшенный размер выплат. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалистов, главным фактором может стать переезд в другой город – в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы. Кроме этого, уменьшение выплат может вызвать долг по квартплате или штраф: в этом случае задолженность будут списывать из пенсии до полного расчета.

В ПФР также отметили, что при переплате по пенсии специалисты в праве взыскать лишнюю сумму. При этом удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии.

Для того, чтобы узнать причину уменьшении выплат, необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фонда.

13 сентября стало известно, что средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, при этом средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит почти 16,5 тысячи рублей.

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