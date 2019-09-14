Причину зависимости от носовых капель назвал эксперт

18:13, 14 сентября 2019, ПАИ

Искривленная подбородка носа, которая есть у 90% людей, приводит к зависимости от носовых капель. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил заведующий ЛОР-отделением Красногорской городской больницы №1 Сергей Троицкий.

По его словам, поток воздуха ударяет в искривленную перегородку и рикошетит в боковую стенку носа вместо попадания в носоглотку сразу. Нижние носовые раковины, которые располагаются на боковой стенке носа у человека, способны менять объем.

«Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли», - заявил Сергей Троицкий.