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Общество

Причину зависимости от носовых капель назвал эксперт

Искривленная подбородка носа, которая есть у 90% людей, приводит к зависимости от носовых капель. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил заведующий ЛОР-отделением Красногорской городской больницы №1 Сергей Троицкий.

По его словам, поток воздуха ударяет в искривленную перегородку и рикошетит в боковую стенку носа вместо попадания в носоглотку сразу. Нижние носовые раковины, которые располагаются на боковой стенке носа у человека, способны менять объем.

«Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли», - заявил Сергей Троицкий.

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