Михаил Ведерников осмотрел новые цеха Великолукского мясокомбината и поздравил коллектив с 75-летием предприятия

16:54, 14 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Великолукский мясокомбинат, который отмечает 75-летний юбилей с момента основания. Глава региона осмотрел новые цеха по переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов и оценил условия труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На встрече с трудовым коллективом глава региона поздравил сотрудников предприятия с запуском новой производственной площадки и с юбилеем комбината. «История Великолукского мясокомбината неразрывно связана с историей Псковской области. Сейчас предприятие активно развивается, внедряет новое современное оборудование, расширяет ассортимент выпускаемой продукции, внося весомый вклад в продовольственную безопасность страны, и, главное, — открывает новые рабочие места и обеспечивает стабильной работой жителей нашего региона», - отметил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников вручил коллективу предприятия Почетную грамоту губернатора области за заслуги перед Псковской областью в развитии пищевой и перерабатывающей промышленности и в связи с 75-летием. Отдельных специалистов Михаил Ведерников отметил почетными грамотами и благодарственными письмами администрации области.

С открытием новой производственной площадки, в которую было вложено более 4 млрд рублей, на мясокомбинате было создано дополнительно около 1,2 тысяч рабочих мест. При этом выпуск готовой продукции был увеличен на 40%. Цех способен увеличить объем выпуска колбасных изделий и расширения ассортимента натуральных полуфабрикатов, упаковки порционной продукции в штучном формате для отгрузки потребителям.

Великолукский мясокомбинат — крупнейшее предприятие мясной индустрии Северо-Западного федерального округа. Основные виды деятельности: переработка продукции свиноводства, производство колбасных изделий и натуральных полуфабрикатов. Ассортимент состоит из более 300 наименований продукции, который включает в себя вареные колбасные изделия, полукопченые, деликатесную группу и продукцию для детей. Предприятие входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, который объединяет ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», комбикормовый завод с элеваторной группой, транспортно-логистический центр и фирменную сеть магазинов.